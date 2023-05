Presentata mozione sul blocco attività litorale Ostia

(Di martedì 23 maggio 2023) – “Oggi abbiamo presentato in Assemblea capitolina unaurgente suldell’dei chioschi di Capocotta, una questione che rischia di compromettere la prossima stagione balneare su una porzione importante di. “Il Comune di Roma infatti non ha ancora predisposto il nuovo bando per la gestione dei punti ristoro e servizi di assistenza ai bagnanti, con la conseguenza che i chioschi storici della spiaggia di Capocotta, presidi di sicurezza dell’area, devono nel frattempo chiudere i battenti senza possibilità di riaprire a breve. “Oltre ai disagi per i cittadini e al danno economico per gli operatori, la situazione si profila disastrosa pure dal punto di vista della tutela dell’ecosistema naturale della zona, dal momento che questeimprenditoriali garantiscono anche la ...

È stataoggi, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, #InsiemepergliSDG la campagna promossa ...tema della sostenibilità alimentare e come Consiglio Comunale stiamo lavorando ad una..." Oggi abbiamo presentato in Assemblea capitolina unaurgente sul blocco dell'attività dei chioschi di Capocotta, una questione che rischia di compromettere la prossima stagione balneare su una porzione importante di litorale . Il Comune di Roma ...Dopo ladall'intergruppo che chiedeva il ritorno del mercato del venerdì in corso Marrucino, bocciata dal consiglio comunale nella seduta di ieri (lunedì 22 maggio), il tema torna in ...

Medicina estetica. La maggioranza presentata mozione su ... Quotidiano Sanità

"Oggi si scrive una pagina importante per il lavoro in Campania con l'approvazione della mia mozione sul workers buyout: si tratta di uno strumento sancito da una legge nazionale del 1985, la legge Ma ...“Con l’atto presentato oggi, sottoscritto anche da altre forze di opposizione, chiediamo dunque al Sindaco e alla Giunta di attivarsi per prorogare temporaneamente le concessioni relative alla ...