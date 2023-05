Premio Luce! Startup Inclusiva | la prima edizione

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 23 maggio 2023) In vista del terzo compleanno di, il Gruppo Monrif istituisce il “” che sarà assegnato all’interno del programma del Festival del progetto editoriale dedicato alla coesione sociale, all’unicità alla diversity. Da oggi, 23 maggio, fino al 7 luglio le aziende italiane che si sono distinte per progetti altamente innovativi e di ricerca nei campi dell’inclusione sociale, la battaglia contro il gender gap, la sostenibilità ambientale e diritti civili possono candidarsi al link luce.news/La premiazione avverrà in occasione del festival disabato 21 ottobre nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze. Ilè in collaborazione con Rekeep, award partner, e ...