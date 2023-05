Preghiera della sera 23 Maggio 2023 | “Ascoltami o Signore”

(Di martedì 23 maggio 2023) “”. È lada recitare questo Martedì per ringraziare ilper la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelonostra parrocchia, Angelonostra città, Angelo del nostro paese, AngeliChiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Il ricattoconversione per tutta la famiglia così da poter riabbracciare il figlio aleggia in ... Mi sono documentato sugli esercizi diche facevano, sulla sua epilessia, ma ho dovuto ...Il ricattoconversione per tutta la famiglia così da poter riabbracciare il figlio aleggia in ... Mi sono documentato sugli esercizi diche facevano, sulla sua epilessia, ma ho dovuto ...Il ricattoconversione per tutta la famiglia così da poter riabbracciare il figlio aleggia in ... Mi sono documentato sugli esercizi diche facevano, sulla sua epilessia, ma ho dovuto ...

Cascia celebra santa Rita, le monache in preghiera per Ucraina ed ... Vatican News - Italiano

Oltre a essere una meta costante di pellegrinaggi, in questo luogo mariano durante il difficile periodo della pandemia sono state celebrate la preghiera di affidamento dell’Italia alla protezione ...La veggente siciliana ha assicurato ai seguaci la data del raduno di preghiera. Il 3 di ogni mese infatti Gisella, suo marito Gianni, i fedelissimi della coppia e centinaia di persone provenienti ...