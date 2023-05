Prandelli | «Fiorentina-Inter? Vincerà chi ci metterà pienamente la testa»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 23 maggio 2023) Cesare, ex allenatore della, ha parlato in vista della finale di Coppa Italia di domani trae viola Cesare, ex allenatore della, ha parlato a LadyRadio. LE PAROLE- «È una serata importante quella che ci aspetta e attendiamo buone notizie dalle due finali. Sia lache l’hanno anche altri obiettivi echi cila. La mia sensazione è che i viola producano calcio con i nerazzurri pronti al contropiede».