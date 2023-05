Postiglione | una paziente all’Asl | “Io | salvata all’ospedale di Oliveto Citra”

(Di martedì 23 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa)- “Io,da un arresto cardiaco dai medici dell’ospedale San Francesco d’Assisi di. Non chiudete i reparti degli ospedali di periferia, ma rafforzateli”. Così, una donna di, la signora Rosa Chiella, 44 anni, in una missiva indirizzatadi Salerno, ringrazia i sanitari del nosocomio die fa appello ai vertici dell’Asl sull’importanza dei presidi ospedalieri di periferia. Era la sera del 29 aprile quando la donna residente nel comune di, a bordo della sua auto ed in preda ad un dolore toracico, raggiunge il pronto soccorso dell’ospedale San Francesco D’Assisi di. ...

... di codardi e furbacchioni, undici attori in scena, tutti all'altezza, da Alfonso, Aldo ... Mariangela Melato per Marco Sciaccaluga e Isa Danieli) e qui in scena abbiamosorprendente ......su Rai Sport con la telecronaca di Dario Di Gennaro e il commento tecnico di Francesco, ... che per la seconda volta in quattro giorni dirigefinale per il titolo italiano, dopo quella ...... l'avvertenza di Titti, il capodipartimento della Protezione Civile), e chi manda soldi ...figlia di quella terra martoriata è la cantante Laura Pausini, faentina di nascita. Il suo ...

Postiglione, una paziente all'Asl: “Io, salvata all'ospedale di Oliveto ... anteprima24.it

Il sospetto che l'Azienda sanitaria di Matera abbia aggirato la norma antimafia per una commessa a una società vicina al gruppo Postiglione ...Sono 21 i fiumi esondati, 900 vigili del fuoco impegnati sul territorio. L’assessora alla Protezione civile Priolo: “È un teatro di guerra”. Bonaccini: “Infrastrutture quasi spazzate via”. Martedì all ...