Porte aperte al termovalorizzatore Rea Dalmine

(Di martedì 23 maggio 2023). Sabato 10 giugno tre impianti di Greenthesis Group apriranno lea chiunque voglia visitarli. La discarica tattica regionale Gea in Veneto, la piattaforma EnVal in Valle d’Aosta e ilReasaranno aperti al pubblico dalle 9 alle 15. Durante la giornata sono previste visite guidate organizzate dal personale tecnico e la presenza di alcuni stand in rappresentanza delle attività locali nonché un piccolo break organizzato con prodotti a km0. Sul sito www.greenthesisgroup.com è disponibile un form da compilare per l’iscrizione in cui sono chiesti anche dati personali ai fini organizzativi. Una volta confermata l’iscrizione, si chiede massima partecipazione.