“Portava i ragazzini in gita e abusava di loro” | insegnante di religione di Tivoli arrestato per violenza sessuale su 4 minorenni

(Di martedì 23 maggio 2023) Creava legami di fiducia con giovani ragazzi e con lefamiglie, poi approfittava delle gite di gruppo organizzate con iper compiere violenze sessuali su di. Così undidi 46 anni che aveva anche incarichi in ambito religioso, è stato messo raggiunto da misura cautelare su ordine della Procura di, in provincia di Roma. Le vittime identificate dalle autorità sarebbero quattro ragazzi che, all’epoca dei fatti, avevano tra i 10 e i 15 anni, con le violenze che sarebbero andate avanti per anni. Ad annunciarlo è stato, in una nota, il Procuratore di, Francesco Menditto, secondo cui l’indagato “dopo avere creato una relazione di fiducia e amicale con ie igenitori è ...

