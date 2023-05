Porro processato dall’Ordine? Caro Nicola | puoi fare due cose

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 23 maggio 2023) Dunque il 4 di lugliodovrà comparire davanti ad una non meglio precisata commissione dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia per dar conto di aver fatto il suo mestiere e aver intervistato la vice ministra degli esteri dell’Ucraina. Due a questo punto sono le: o non ti presenti; oppure vai alla Commissione a dire che l’Ordine dei giornalisti è anticostituzionale. Infatti per poter esercitare la professione di giornalista e per poter manifestare liberamente il proprio pensiero basta l’articolo ventuno della Costituzione e nulla più. Noi purtroppo ci troviamo in un Paese in cui esistono gli ordini professionali che altro non sono che le vecchie corporazioni. Gli ordini professionali hanno la strana idea di voler insegnare, e addirittura comandare, agli altri come si ...