Ponte Morandi | Paglia Avs | ' Un Paese serio chiederebbe indietro ai Benetton gli 8 miliardi'

(Di martedì 23 maggio 2023), dopo la scioccante ammissione dell'ex ad diGianni Mion, che ha confessato di essere stato a conoscenza del rischio crollo dal 2010 ma di non aver parlato per salvaguardare il ...

... e dunque di Autostrade per l'Italia (Aspi) che gestiva ilsprofondato con 43 vittime. Ancora ...di essere informato fin dal 2010 del difetto dell'opera progettata dall'ingegnere Riccardo. ...Che ila Genova fosse a rischio ben prima del crollo del 14 agosto 2018 è cosa accertata, ma che un dirigente di altissimo livello lo dica apertamente in un'aula di tribunale, anche se già ne ...Insomma, quelle 43 persone che sono morte si potevano salvare se solo quell'errore fosse stato corretto L'articolo Ile la banalità del male proviene da True ...

Ponte Morandi, Mion al processo: "Nel 2010 seppi del rischio crollo" TGCOM

Ieri l'ex-Ad di Edizione, Gianni Mion, ha ammesso nel processo per il crollo del ponte Morandi di aver saputo già nel 2010, cioè ben otto anni prima del dramma, che l'infrastruttura aveva un difetto d ...GENOVA - "Sono sconcertanti le rivelazioni dell'ex manager dei Benetton, Gianni Mion, al processo per la tragedia del ponte Morandi. Parole che lasciano sgomenti e che ci portano ad auspicare in ...