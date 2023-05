Ponte Morandi | la confessione choc di Gianni Mion

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 23 maggio 2023) Zuppa di Porro. Il numero uno delle holding di Benetton, dice: sapevamo che ilera a rischio crolla. Per Repubblica neanche una notiziola in pirma pagine. Gramellini, giustamente stupefatto. E punta sul Manzoni e l’etinia: giuro. Almeno il Mesaggero lo prende sull’unità dell’Italia. Due pagine di Rep di intv a Scaroni sul gas. Gli ucraini sconfinano e anche l’ordine dei giornalisti che mi vuole processare: scrivono Gnocchi e Senaldi e Mattia Feltri. Gates stava con la vetenne ed Epstein lo ricattava. Europa frena su Pnrr e sul vino italiano. La Gioia mo sta esagerando. Alluvione. In ricordo da Maria Giovanna, un’amica che non c’è più- #rassegnastampa23maggio L'articolo proviene da Nicola Porro.