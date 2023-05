Ponte Morandi | i familiari delle vittime | «Anche oggi siamo inorriditi e feriti Questa tragedia figlia di avidità e incompetenza»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 23 maggio 2023) «Sapevo del rischio crollo, non dissi niente», queste le parole in aula di Gianni Mion, ex ad di Edizione, per decenni braccio destro dei Benetton. «Gli avvocati chiedono che io venga indagato per quel che ho detto? Facciano pure, è solo la verità»