Ponte Morandi | al processo sul crollo la dichiarazioni choc di Gianni Mion | “Ci dissero dei rischi nel 2010 | ma non intervenni perché avevo paura di perdere il lavoro”

(Di martedì 23 maggio 2023) L’ex capo di Edizione, la cassaforte della famiglia Benetton che controllava la holding Atlantia e Autostrade per l’Italia (Aspi), parla in qualità di testimone alsulla strage del 14 agosto 2018

Vediamo insieme i principali fatti e le notizie di oggi, 23 Maggio 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani in edicola. • Il crollo delsi poteva evitare. In tribunale l'ammissione shock di dell'ex braccio destro dei Benetton Gianni Mion. Era dal 2010 che i vertici sapevano di un difetto strutturale di progettazione, ...Dal 2010, otto anni prima del disastro, tutti sapevano che ilpoteva crollare. Nel corso di una riunione a cui parteciparono l'Ad di Aspi Giovanni Castellucci, il direttore generale Riccardo Mollo, Gilberto Benetton, il collegio sindacale di ...La società è stata al centro di vicissitudini politiche e mediatiche per oltre quattro anni, vale a dire dal crollo dela Genova nell'agosto del 2018 fino alla ri - nazionalizzazione di ...

In un’intercettazione Mion parlava così del Morandi: «Quando io ho chiesto all’ingegner Castellucci e ai suoi dirigenti chi certificasse la stabilità e l’agibilità di questo ponte, mi è stato detto: ...Gli ingegneri Massimo Losa, Renzo Valentini e Andrea Bracciali, docenti universitari già impegnati nell’inchiesta sul crollo del ponte Morandi di Genova, hanno messo nero su bianco nelle 123 pagine ...