Polizia in visita dai piccoli alunni del Colletta per l’affermazione delle legalità

(Di martedì 23 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata odierna ladi Stato della Questura di Avellino ha fattoagliclassi prime e seconde della scuola primaria presso il Convitto Nazionale Pietrodi Avellino. L’evento, concordato con la dirigente scolastica, Prof. Maria Teresa Brigliadoro, si inserisce nel programmainiziative che la Questura di Avellino sta portando avanti con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado di tutta provincia per la divulgazione edella. L’incontro si è svolto dapprima presso la palestra dell’istituto, dove i bambini, in tenerissima età, hanno avuto la possibilità di conoscere due atletiFiamme Oro delladi Stato, ...

La sorella Rosalia si accorge dei movimenti die carabinieri, che si pestano i piedi: nel ... Oggi Martelli racconta di una, nell'estate del 1992, del generale Delfino: 'non si preoccupi, ...E Ninni Cassarà E Roberto Antiochia Di Falcone e Borsellino abbiamo fatto solo un 'santino' Io vorrei che ai ragazzi delle scuole venisse concesso di andare inal Sacrario della: ......biglietto dadi Loreto per chi entra da Porta Romana - il pensiero di Pieroni, espresso in una nota - la fontana è stata prontamente ripulita e sono in corso le indagini da parte della...

Ospedale del Mare Napoli: Sindaco visita Agente Polizia aggredito ExPartibus

Ilaria De Rosa, la hostess italiana detenuta in un carcere di Gedda in Arabia Saudita, ha ricevuto lunedì la visita del console generale italiano. L’incontro è avvenuto in un ufficio amministrativo, d ...Catanzaro - La Struttura Territoriale di Anas Calabria ha ospitato gli studenti dell’istituto comprensivo di Serrastretta, per commentare insieme il libro illustrato per bambini “Eroi sulla strada, in ...