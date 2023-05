Polignano a Mare | accusa | piantagione di papaveri da oppio | un denunciato Guardia di finanza

alle ore 10.00 presso Fondazione Museo Pino Pascali a, si terrà una conferenza stampa per presentare i dati della raccolta differenziata del servizio di igiene urbana. Saranno, ...... la provincia barese con, o le zone del brindisino di Ostuni o di Fasano con l'accogliente frazione di Savelletri. ...Daa Savelletri passando per Trani, appunto, con ben tre insegne rappresentate: Casa Sgarra, Quintessenza e Ognissanti, segno che la città vale la sosta per il prestigio qualitativo ...

Scoperta piantagione di papaveri da oppio a Polignano: sequestrati oltre 4mila bulbi BariToday

Quattromila circa i bulbi sequestrati. Secondo i militari della Guardia di finanza, quella di Polignano a Mare era una piantagione di papaveri da oppio. Denunciato il proprietario. Do il mio consenso ...POLIGNANO A MARE - La Guardia di Finanza di Monopoli (Ba) durante un controllo ha individuato una piantagione di papaveri da oppio «papaver somniferum» in un terreno di proprietà privata a Polignano a ...