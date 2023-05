Pnrr | Alfieri Pd | ' Ci sono opere già progettate | iniziamo a finanziare quelle'

(Di martedì 23 maggio 2023) Sulil governo Meloni non fa solo orecchie da mercante, ma tramite il ministro per gli Affari europei Fitto ha chiaramente detto di volerlo "smantellare". Alessandro, senatore del Pd, ne ...

PNRR, Alfieri: "Fitto venga in Parlamento a spiegare" Partito Democratico

Pnrr, Alfieri (Pd) al ministro Fitto: «Siccome lui sostiene che alcuni progetti non sono in grado di essere conclusi entro il 2026 noi gli diciamo: va bene, vieni a dircelo intanto»."Non vorremmo che dietro le parole di Fitto ci fosse solo la confusione di un governo incapace di fare scelte all altezza delle sfide che il Paese ha davanti".