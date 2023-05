Plusvalenze | la Juventus aveva chiesto 5 punti di penalizzazione Gazzetta

(Di martedì 23 maggio 2023) Laha ricevuto il nuovo verdetto sullada subire in classifica per la questione: isottratti sono 10. Ladello Sport scrive che la strategia difensiva dellaè stata quella di chiedere o nessunao non più di 5. Sarebbe comunque stata una pena afflittiva, per i legali bianconeri, poiché avrebbe tenuto conto dei danni economici provocati dalla caduta dal secondo al quarto posto in classifica. La rosea scrive: “D’altro canto, i legali juventini hanno puntato la loro difesa, una sorta di piano A, cioè il vero obiettivo, il proscioglimento totale, anche in base all’assenza di una sentenza penale (su quel piano siamo ancora all’udienza preliminare che deve esprimersi sul rinvio a ...

della Next Gen, con Federico Cherubini, che però è inibito per la vicenda). La2023 - 24 ricomincerà quindi da un mix di giovani e senatori, uno zoccolo duro formato da Perin, ......ore di udienza e sette di camera di consiglio per penalizzare nuovamente lae farla scivolare fuori dalle prime quattro della classifica di serie A. Il terzo verdetto sul caso......unghie e con i denti per tutti questi mesi al fine di regolarizzare la propria posizione dopo lo scandalonon è un dettaglio da tralasciare. Massimiliano Allegri, tecnico della...

Così però è tutto il sistema che perde credibilità, perché non si è davvero capito su che base sono stati dati questi 10 punti alla Juventus. Ed è così ... per lo stesso tipo di sistema illecito di ...Massimo Mauro, ex calciatore tra le altre della Juventus, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato dei bianconeri, penalizzati di 10 punti in classifica per il caso ...