Playoff Serie C | sorteggiati gli accoppiamenti della seconda fase nazionale

(Di martedì 23 maggio 2023) LaC è entrata nelladecisiva, in particolar modo icontinuano a regalare spettacolo. Sono andati in scena i sorteggi per lae il tecnico del Sassuolo Dionisi ha definito tutti gli. Il primo turno non è stato banale e ha visto le qualificazioni di Lecco, Pescara, Foggia, Vicenza e Virtus Entella. In particolar modo è stata clamorosa la qualificazione del Foggia, in grado di ribaltare il 4-1 dell’andata contro il Cerignola (i tre golsquadra di Delio Rossi sono arrivati dal 77? al 95?). E’ già altissima l’attesa per il prossimo turno e una sfida di grande interesse è quella tra Foggia e Crotone. A completare il tabellone Pescara-Entella, Lecco-Pordenone e Vicenza-Cesena....

LECCO – Sarà il Pordenone l’avversaria del Lecco nei quarti di finale dei playoff di Serie C. Questo l’esito del sorteggio che si è svolto in mattinata nella sede della Lega Pro alla presenza del ...LEGA PRO – Prosegue la post season, tanto spettacolo ed epiloghi scontati: solo 3 squadre su 20 confronti hanno ribaltato il fattore campo: in fondo arrivano solo le grandi, la storia lo conferma ...