Playoff Serie C 2023 | programma secondo turno fase nazionale | date | orari e diretta tv

(Di martedì 23 maggio 2023) Questa mattina sono stati sorteggiati gli accoppiamenti dei match deldeidi. Partita cartello è la sfida tra Pescara e Virtus Entella. Non da meno Vicenza-Cesena e Lecco-Pordenone. Il Foggia di Delio Rossi se la vedrà con il Crotone. Le squadre teste di, Cesena, Pordenone, Crotone e Virtus Entella, giocheranno la gara di ritorno in casa e in caso di parità di differenza reti passeranno il. Sono state ufficializzate ledelle sfide con l’andata che si giocherà il 27 maggio alle 20:30 e il ritorno il 31 sempre alle 20:30. Per quanto riguarda le semifinali, le gare di andata si giocheranno il 4 giugno, mentre il ritorno l’8 giugno. La finale d’andata andrà in scena il 13 giugno e il ritorno il 18. Le ...

CESENA - Fra le squadre ancora in corsa nei play off dellaC c'è il Cesena , e oggi il sorteggio effettuato a Firenze nella sede della Lega Pro ha ... "La data del primo appuntamento deiè ...FIRENZE " Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi è stato il protagonista del sorteggio deidiC avvenuto nella sede della Lega Pro. Il giovane allenatore di Abbadia San Salvatore ha ricordato il suo passato inC ed ha parlato dei2023 che nel secondo turno ...Il Cesena vive il sognoda test diin vista del match contro il Vicenza, ma i tifosi hanno deciso di rinunciare alla trasferta di sabato per una ragione che va oltre lo sport. ' La data del primo appuntamento ...

TMW/TuttoC.com foto di Paolo Baratto/Grigionline.com Dopo i sorteggi del secondo turno nazionale playoff sono stati sorteggiati anche gli abbinamenti e l'ordine di… Leggi ...Dopo l'alluvione in Emilia Romagna, i supporters del Cavalluccio non seguiiranno in occasione della trasferta in Veneto per i playoff ...