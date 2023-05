Pizzo a caseifici e minimarket nel nome del clan | 10 arresti nel casertano

(Di martedì 23 maggio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiSi presentavano agli imprenditori chiedendo il“per gli amici di Casal di Principe” o per “i carcerati”, ma si accontentavano anche di essere pagati in mozzarelle di bufala e altri generi alimentari, quasi come facessero la spesa, e alla fine sia i soldi e che le derrate se li tenevano, e nulla veniva dato ai carcerati o versato in una qualche cassa comune del. E’ quanto emerso dall’indagine dei carabinieri di Casal di Principe, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, che ha portato in manette, su ordine del Gip del tribunale di Napoli, dieci persone per estorsione aggravata dal metodo mafioso, cinque finite in carcere e altrettante ai domiciliari. Tra gli arrestati un ruolo di primo piano è quello del 54enne Mario De Luca (finito in carcere), già arrestato in passato per collusione con il ...

