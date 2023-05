Pizarro | «Fiorentina nulla da invidiare all’Inter In Serie A…»

Leggi su inter-news

(Di martedì 23 maggio 2023) L’ex die Inter Davidha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport prima della finale di Coppa Italia di questo mercoledì. Domani però,, sarà una gara diversa… «E me lo auguro. Anche perché voglio essere chiaro, non c’è alcun pronostico già scritto. È vero, l’Inter è in finale di Champions e fa paura ma lanon vince un trofeo da troppo tempo e a questi livelli a fare la differenza è l’entusiasmo». Addirittura mette le due squadre sullo stesso piano? «A livello tecnico lanon ha niente da». Anche perché il campionato delle due squadre è parso quantomeno tribolato… «L’ultima parte di stagione è servita a entrambe per prendere una boccata d’aria. Nessuna delle due però può essere contenta del ...