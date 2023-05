Pisoni e Pasini portano la neve alla Cittadella dello Sport Bellini | “da mister” | elogia il Gasp

Leggi su bergamonews

(Di martedì 23 maggio 2023) Ancora sole sulladi Bergamo, con l’estate che non tarda a farsi sentire, ma al Torneo di Tennis organizzato dall’Accademiaper la Solidarietà si parla già diinvernali, in compagnia di Cesaree Renato, ormai affezionati all’evento solidale. Il primo argomento della serata, tra un match e l’altro, è lo snowboard: “Nonostante il periodo, non semplice dal momento che stiamo già ripartendo in vista del prossimo inverno – sono le parole di Cesareprima di entrare sulla terra rossa -, è sempre un piacere essere qui insieme a tanti cari amici come Sergio Bonaldi e Renato”. Lo snowboarder manifesta soddisfazione riguardo ...