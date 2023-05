(Di martedì 23 maggio 2023) "L'Italia per combattere laha consolidato un'esperienza molto importante. Partendo proprio dall'insegnamento di personalità come, i nostri investigatori hanno imparato a inseguire i ...

Così il ministro dell'Interno Matteo, a margine delle celebrazioni a Palermo del trentunesimo anniversario della strage di Capaci. 23 maggio 2023"Nessunada chi li prende a manganellate". Sallusti contro le bugie dei francesi Insomma, ... D'altronde, anche il piano su cui sta lavorando il ministro dell'Interno, di cui il Tempo ...Lo ha detto il ministromolto bene, parlando di quel drammatico problema che è l'immigrazione. Mai il discorso di Carli, ladi Carli, è stata più attuale di oggi, la sua ...

Piantedosi: la lezione di Falcone fondamentale per la lotta alla mafia ... Il Sole 24 ORE

Palermo, 23 mag. (askanews) - "L'Italia per combattere la mafia ha consolidato un'esperienza molto importante. Partendo proprio dall'insegnamento di personalità come Falcone, i nostri investigatori ha ...“Siamo qui per portare il contributo del Governo sotto tutti gli aspetti possibili”, ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, al suo arrivo nella sede della protezione civile dell'Emili ...