Pianificano rapina milionaria in Belgio con maschere come in Point Break | 6 arresti

(Di martedì 23 maggio 2023)un colpo milionario ine acquistanoteatralila banda ditori in “”, celebre film con Patrick Swayze e Keanu Reeves. Ma vengono scoperti e arrestati dai Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. In manette sono finite sei persone, destinatarie di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

