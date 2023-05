Peugeot - Nuova 3008 | aria di coupé anche elettrica

(Di martedì 23 maggio 2023) Il calendario è implacabile: passati ormai sette anni dalla presentazione del modello attuale, laè chiamata a rinnovarsi. Lo impone sia "l'orologio biologico", sia il mercato, dove la Suv media del Leone deve anzitutto guardarsi dalla concorrenza domestica, leggi Renault, che ha recentemente lanciato l'Austral e si appresta a introdurre, sulla stessa base, la SuvRafale. La terza generazione della, dunque, replicherà a entrambe attraverso una svolta importante, che passa anzitutto da una carrozzeria più sportiveggiante. Ma questa non è l'unica novità significativa: come annunciato in occasione dell'evento E-Lion Day, la terza serie proporrà un'inedita vnte, denominatae-, al vertice della gamma. Noi ...

... in particolare nella plancia, anche nel tavolino semovente centraleFiat, le parole di ... Lancia, Maserati, Abarth,, Citroen, DS, Opel, Vauxhall, Jeep, Chrysler, Dodge, Ram. Cosa ...Altri marchi del gruppo Stellantis beneficeranno ovviamente di questaevoluzione del 3 cilindri, a cominciare dache offrirà una versione ibrida semplice sulle sue 3008 e 5008 a partire ...Si tratterà di una utilitaria di segmento B, che condividerà la piattaforma CMP con la futura DS3 e altri modelli del gruppo, come la208 e l'Opel Corsa . LaYpsilon avrà una lunghezza ...

Peugeot 3008: addio all'i-Cockpit, ecco come cambia l'abitacolo MotoriSuMotori

A settembre il Leone dovrebbe svelare la nuova generazione della Suv media, primo modello su base Stla Medium. Piattaforma a parte, sono tante le novità in vista ...Leggi la prova di Tony83 Peugeot 308 1.6 e-HDi 115 CV Active S&S In vista di un futuro acquisto di un'auto di segmento C la nuova 308 non poteva... Leggi la prova di Dalekit Peugeot 308 1.6 e-HDi 115 ...