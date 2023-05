Pescara | Zeman vince e fa sognare Proprio come una volta

(Di martedì 23 maggio 2023) Al termine dell’importante vittoria delsulla Virtus Verona il boemo non si è abbandonato a facili entusiasmi Dal commento si capisce perfettamente che Zdeneknon è mai cambiato, E se per qualcuno può essere un difetto e per altri una manifestazione di perfetta coerenza, quel che è certo è che non stupisceanche ieri, al termine dell’importante vittoria delsulla Virtus Verona, il boemo non si sia abbandonato a facili entusiasmi, preferendo sottolineare quegli aspetti che vanno oltre il risultato. Perciò, tutto bene per quanto riguarda il 3-1, tra l’altro ottenuto in rimonta e mettendo in mostra un ottimo Erdis Kraja, ventiduenne autore di una doppietta. Ma lui, comunque, preferirebbe altro: «Mi è piaciuto l’inizio del primo tempo, eravamo ordinati ma abbiamo preso gol e successivamente la ...

Sorteggiati nella sede della Lega Pro gli accoppiamenti per il secondo turno nazionale dei playoff di Serie C: ilditrova l'Entella, il Foggia di Delio Rossi il Crotone. Il Pordenone trova il Lecco, il Vicenza sfida il Cesena. Le sfide di andata e ritorno del 2° turno si giocheranno il 27 e 31 ...Sorteggiati nella sede della Lega Pro gli accoppiamenti per il secondo turno nazionale dei playoff di Serie C: ilditrova l'Entella, il Foggia di Delio Rossi il Crotone. Il Pordenone trova il Lecco, il Vicenza sfida il Cesena. Le sfide di andata e ritorno del 2° turno si giocheranno il 27 e 31 ...L'Entella, di cui abbiamo appena parlato, sarà l'avversaria deldi Zdenek, che sogna un ritorno in Serie B in grande stile. L'urna di Firenze ha detto questo. Ricordiamo che a parità ...

Serie C, sorteggio playoff: il Pescara di Zeman trova l'Entella, Foggia contro il Crotone Notizie - MSN Italia

Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ...Rese note le combinazioni dei quarti di finale play-off. Il sorteggio sorride a metà alle squadre partecipanti nel medesimo girone delle vespe: dopo una sfida, andata e ritorno, a cardiopalma del Fogg ...