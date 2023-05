Perù | sfruttano la Festa del sole ad uso commerciale | denunciati

(Di martedì 23 maggio 2023) Una cena di gala in occasione dell'Inti Raymi, la principale festività religiosa incaica dedicata al dio del, che si celebra il 24 giugno, sta seminando scompiglio a Cusco, la capitale degli ...

... la principale festività religiosa incaica dedicata al dio del sole, che si celebra il 24 giugno, sta seminando scompiglio a Cusco, la capitale degli Incas, ai piedi del Machu Picchu, in. Le ......soprattutto in un crocevia molto importante del traffico della cocaina che dalla Bolivia e dal... è l'ultimo dei fenomeni latinoamericani capaci di mobilitare movimenti antisistema che...... la principale festività religiosa incaica dedicata al dio del sole, che si celebra il 24 giugno, sta seminando scompiglio a Cusco, la capitale degli Incas, ai piedi del Machu Picchu, in. Le ...