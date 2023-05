Perché Jannik Sinner può perdere una posizione nel ranking ATP prima del Roland Garros | chi può superarlo

Leggi su oasport

(Di martedì 23 maggio 2023) Il torneo ATP Ginevra 2023 di tennis, dove per il vincitore ci saranno 250 punti, potrebbe costare unanelATP a, dato che in Svizzera è presente lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 2, che ha avuto un bye al primo turno ed esordirà domani negli ottavi. Lo statunitense Taylor Fritz, insidia l’azzurro all’ottavo posto della classifica mondiale: al momentoè a quota 3435, mentre il nordamericano si trova a quota 3390, a -45: per appaiare in termini di punti l’italiano, Fritz dovrebbe raggiungere le semifinali, maresterebbe davanti per aver totalizzato più punti tra ATP Finals, Grand Slam e Masters 1000 obbligatori. Per superare il tennista italiano, dunque, a Fritz non basterebbe raggiungere quota 3435, ma lo statunitense ...