Perché continuiamo a prendercela con le statistiche?

(Di martedì 23 maggio 2023) La Roma è in finale di Europa League. Dopo l’1-0 della semifinale d’andata, giovedì scorso è uscita indenne dalla BayArena di Leverkusen grazie a un’incredibile prestazione difensiva. Una volta avremmo detto: giocando all’italiana. È significativo che la parola “catenaccio” sia rimasta in italiano anche fuori dal nostro paese, intraducibile sia per gli inglesi che per i tedeschi. Difenderci è ciò che nel calcio sappiamo fare meglio: smantellare i punti di forza di un avversario, costringerlo a giocare una partita sporca spargendo trappole per il campo. Uscire vincitori con l’astuzia. Una partita di calcio si può vincere in mille modi, ma diciamolo apertamente: questo è il nostro preferito. È il calcio che è arrivato a noi, modellato nei racconti dei papà e dei nonni fino a diventare una tradizione, una parte della nostra memoria collettiva, ciò che descrive meglio come siamo fatti noi ...