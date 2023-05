Per il 130esimo compleanno del Fatebenefratelli un concerto di canzoni classiche napoletane

(Di martedì 23 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Venerdì 26 Maggio alle ore 20.00, nell’ambito delle iniziative per il 130° dalla Fondazione dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù, l’Auditorium Fra Pietro Maria dè Giovanni (in viale Principe di Napoli a Benevento) ospiterà il“CLASSIC NEAPOLITAN SONG” – Viaggio tra le più belle melodieDopo il grande successo del “Tributo dedicato a Renato Carosone”, ancora un omaggio che il Superiore Fra Lorenzo Antonio Gamos ha voluto fare all’intera comunità deidi Benevento ed ai cittadini del capoluogo sannita che potranno accedere liberamente fino ad esaurimento posti. Nel corso della serata saranno proposti alcuni dei brani più rappresentativi della intramontabile musica “Classica napoletana” apprezzata in tutto ...

