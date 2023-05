Per essere felici quanti soldi servono? La cifra lascia senza parole

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 23 maggio 2023) Latà può“comprata” dai? A quanto pare sì, ecco quanto bisogna guadagnare persecondo degli studi. L’argomento è sicuramente più complesso di come lo abbiamo posto, prima di tutto bisognerebbe capire cosa significhità e come questo concetto varia da persona a persona, ma anche da società a società. Cosa significa dunque? Nell’accezione moderna della parola,significa avere le condizioni base per poter condurre una vita serena, in cui si ha sufficiente denaro per pagare le spese di gestione (dunque casa, auto e bollette), per avere sempre cibo in tavola e ovviamente per togliersi qualche sfizio (vacanze, vestiti, ristoranti, oggettistica varia ed ...