Pep Guardiola | chi è la moglie Cristina Serra

(Di martedì 23 maggio 2023) Pepè a un passo dalla conquista dell’ennesimo Finale di Champions League con il suo Manchester City e ha un grande asso nella manica, la stupenda. Al suo fianco da molti anni, è una donna capace di grandi passioni, che coltiva costantemente e che segue con entusiasmo. Conosciamola meglio., la splendidadiche ama la letteratura Una donna meravigliosa, certo, ma anche guidata da amore per la letteratura per l’arte e la fotografia. Non è infatti raro vederla partecipare eventi speciali che spesso condivide con il marito al quale ha trasmesso l’interesse per il moda ma è con lui che ha trascorso gran parte della sua vita. Si conoscono quando erano giusti adolescenti (aveva solo 18 ...

, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Premier contro il Brighton, allenatore del Manchester City, ha parlato in ...Più lontani Roberto De Zerbi, a 33, e il sognoaddirittura proposto a 50.Una voce in particolare è stata più forte delle altre: quella di, fresco vincitore della Premier League con il suo Manchester City che, durante la conferenza stampa pre partita del ...

Guardiola esalta De Zerbi: "E' uno degli allenatori più influenti degli ultimi 20 anni. Il Brighton... Tutto Juve

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Domani il Brighton riceve il Manchester City campione d'Inghilterra e Pep Guardiola in conferenza stampa ha tessuto le lodi della squadra allenata da Antonio De ...Pep Guardiola non ha dubbi e si congratula con l'allenatore italiano che ha sorpreso tutti in Premier League con una squadra non da vertice… Leggi ...