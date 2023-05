Pellegrino-Watanuki oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Roland Garros 2023

(Di martedì 23 maggio 2023) Andrease la vedrà contro Yosukenel primo turno delle qualificazioni del, secondo Slam della stagione al via sui campi in terra battuta della capitale transalpina. Impegno tutt’altro che semplice per il tennista azzurro, che sfida la settima testa di serie, il giapponese, giocatore che sta vivendo unmolto positivo come dimostrano le qualificazioni superate a Miami e Madrid con tanto di turni superati nel main draw. Ciò non impedisce però di giocarsi le sue carte a, reduce da una vittoria nel tabellone cadetto degli Internazionali d’Italia e determinato a far bene anche in terra parigina. Tra i due non ci sono precedenti. PROGRAMMA E COPERTURA ...

...00 - (2) Hanfmann vs Bellucci a seguire - (7)vsa seguire - Nava vs Kuzmanov a seguire - Swan vs (17) Tauson a seguire - Watson vs (27) Danilovic COURT 11 Ore 10:00 - Kawa vs ...Adrian Adreev (BUL) Andrea(ITA) c. (7) Yosuke(JPN) Flavio Cobolli (ITA) c. (wc) Mathys Erhard (FRA) (12) Giulio Zeppieri (ITA) c. Nikoloz Basilashvili (GEO) Lorenzo Giustino (...(7)vsGerasimov vs Lokoli Cobolli vs (WC) Erhard Navone vs (26) Klein Altro slot che potrebbe regalare soddisfazioni ai nostri, perché il Cobolli ammirato nel corso dell'ultimo ...

Pellegrino-Watanuki oggi in tv: orario, canale e diretta streaming ... SPORTFACE.IT

A che ora e come seguire il primo turno delle qualificazioni del Roland Garros 2023 tra Andrea Pellegrino e il giapponese Watanuki.