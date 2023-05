Pedofilia | docente di religione arrestato per violenze sessuali su bambini

(Di martedì 23 maggio 2023) (Adnkronos) – Una misura cautelare emessa dal gip di Tivoli è stata eseguita nei confronti di un insegnante di: l’uomo, 46 anni, è indagato perreiterate per anni ai danni di diversi ragazzini, dell’età tra 10 e 15 anni (all’epoca della prima violenza), commesse nella zona di Tivoli e in altre città d’Italia. Come risulta dall’ordinanza cautelare, l’indagato,die con incarichi in ambito religioso, dopo avere creato una relazione di fiducia e amicizia con i minorenni e i loro genitori, avrebbe commesso, approfittando di gite organizzate con associazioni educative anche di carattere religioso, delle quali faceva parte. L'articolo proviene da Italia Sera.

