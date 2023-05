Pecoraro Scanio | “Folle negare l’emergenza climatica Ma i soli 8 miliardi spesi su 26 sono la prova che si continua a farlo”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 23 maggio 2023) La politica si accorge del cambiamento climatico solo quand’è tardi. Alfonso, presidente della Fondazione Univerde, perché viviamo di emergenza? “Ci tengo a precisare che esiste anche la buona politica, di cui nessuno parla, che qualcosa la prevede in anticipo. Lo abbiamo fatto noi nel 2007 organizzando la più grande conferenza sull’adattamento al cambiamento climatico, ossia sul problema che abbiamo oggi, a cui hanno partecipato gli esperti e i responsabili delle istituzioni. In quell’incontro alla Fao avevamo detto che si sarebbe surriscaldato il Mediterraneo e che ci sarebbero state alluvioni e siccità per le quali bisognava prevedere nuovi sistemi di allerta, un rafforzamento della lotta al dissesto idrogeologico e spostare le case costruite lungo gli argini dei fiumi. Spendemmo un miliardo di euro e aprimmo mille cantieri, tra cui ...