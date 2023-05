Pechino Express 10 | Martina Colombari in crisi con Billy Costacurta? Lei replica ai rumor e fa chiarezza

Leggi su isaechia

(Di martedì 23 maggio 2023) Èfrae Alessandro? Di recente, un post sul profilo Instagram dell’ex Miss Italia, che abbiamo appena visto nell’ultima edizione diinsieme al figlio Achille, ha messo in allarme gli appassionati di gossip. La didascalia postata a corredo di una foto in cui si vede la conduttrice molto pensierosa ha dato il via a una serie di congetture e indiscrezioni nel giro di poche ore. In particolare è stata la parola “solitudine” utilizzata dallaa far preoccupare le persone che seguono la coppia, insieme da oltre 20 anni: Neanche io mi innamorerei di me, dico sul serio. Rendo complicato anche un puzzle da dieci pezzi, perché incastrarsi non è una cosa superficiale per incastrarsi ci ...