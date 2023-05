Momenti diproprio davanti al Duomo di. Un senza fissa dimora di origine africana ha colpito alla testa con una spranga un agente municipale che lo aveva invitato ad alzarsi dal porticato dove ...Ieri in tarda serata i carabinieri della tenenza di Arzano sono intervenuti in via Melito per un principio di incendio che ha danneggiato il portone di un panificio. Le fiamme sono state domate dai ...Momenti didavanti al Duomo di. Un senza fissa dimora di origine africana avrebbe colpito alla testa con una spranga un agente municipale che lo aveva invitato ad alzarsi dal porticato dove anche ...

Paura a Napoli, vigile preso a sprangate in testa. Poi spara e ferisce un senzatetto Gazzetta del Sud

Segui Tag24 anche sui social Un vigile urbano di Napoli spara sette colpi di pistola a un senzatetto che lo aveva aggredito a sprangate sulla testa nella zona di via Duomo. Ferito il clochard che ha a ...L'anticiclone prova a portare l'estate su Napoli e la Campania, ma questo maggio continuerà ad alternare schiarite e diffusa instabilità. I meteorologi ...