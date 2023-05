Pattinaggio Artistico a rotelle | AIS 2023 | il ruggito di Sasso! L’azzurra prima nella style all’esordio Senior

(Di martedì 23 maggio 2023) Si inizia a fare sul serio a Trieste, città che sta ospitando questa settimana la seconda semifinale dell’Artistic International Series, competizione itinerante diche vedrà il suo atto finale tra poche settimane a San Juan, in Argentina.giornata odierna hanno infatti debuttato gli atleti facenti parte della massima categoria, nello specifico gli specialisti della Solo Dance. La notizia più rilevante è arrivata in campo femminile dove Roberta Sasso, detentrice del titolo iridato Junior,internazionale insi è imposta con marginedance confezionando una prova di altissimo profilo.nello specifico si è resa artefice di una prestazione di ...

Dopo tantissimi anni l'ASD Pattinatori Brindisi riporta una atleta Brindisina ai Campionati regionali diFISR Puglia presso ASPA Don Tonino Bello -a Giovinazzo. Riportiamo un post con cui l'associazione si complimenta don Desirè Vantaggato, per la bella prova data. ORGOGLIOSI DI TE ...Non vi è alcun dubbio: le specialità di coppia regalano sempre molte emozioni agli atleti e a tutti gli addetti ai lavori delsu rotelle. E ciò che si è visto ai recenti Campionati Regionali FISR, svoltisi al Pala Dal Lago di Novara e UISP al pattinodromo di Pozzolo Formigaro (Al), sotto le ottime ed ...Si è svolto lo scorso week - end presso il Palazzetto dello Sport di Acquapendente il Campionato Regionale Federale dispecialità Solo Dance valevole per il passaggio ai Campionati Italiani a cui hanno 10 atlete della Libertas Pilastro. Sei delle atlete allenate dalle istruttrici Alessia ...

Pattinaggio artistico a rotelle: Antonio Panfili si impone nell'ultimo appuntamento del circuito Nazionale Inline OA Sport

Si è svolta la scorso fine settimana a Montesilvano (Pescara) la Finale del circuito Nazionale Inline, rassegna contrassegnata dalla difficile situazione dettata dall'emergenza in Emilia Romagna, fatt ...Come di consueto, per il pattinaggio artistico a rotelle il mese di maggio rappresenta l’apertura ufficiale delle gare. Con il Trofeo Virtus 7 Stelle, il ...