Paris Hilton annuncia sui social la morte dell' amata chihuahua

(Di martedì 23 maggio 2023) Leggi Anchepresenta il figlio sui, ecco come l'ha chiamato 'Una vita iconica'aveva adottato la sua cagnolina durante un viaggio a Tokyo , in omaggio alla città ...

è in lutto. La socialite americana ha condiviso sul suo profilo Instagram la notizia che il suo chihuahua, Harajuku Bitch, è morto all'età di 23 anni. ' Oggi il mio cuore si è spezzato ...La lettera d'addio dialla sua cagnolinaprosegue: 'Ha vissuto una vita lunga, bella e iconica, circondata dall'amore fino al suo ultimo sonno tranquillo. Le parole non ...Dopo 23 anni di amore reciprocoannuncia la morte dell'iconica chihuahua . Harajuku Bitch era il nome dato alla cagnolina, amica fede e inseparabile dell'ex modella e imprenditrice. 'Dallo sfarzo e dal glamour ai ...

Paris Hilton, morta la cagnolina di 23 anni: «Sono sotto choc, ha riempito la mia vita» ilmessaggero.it

Paris Hilton saluta per sempre la sua amata cagnolina Harajuku B. "Mi si spezza il cuore nel dire addio alla mia preziosa chihuahua: per ben 23 anni ha riempito la mia vita con tanto amore, lealtà e m ...Dalle passerelle ai TikTok, abbiamo gradualmente riscoperto i glitter, i choker, i jeans a vita bassa – che speriamo tornino presto nel dimenticatoio – personaggi come Paris Hilton o Lindsay Lohan, ...