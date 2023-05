Paride Vitale | chi è il conduttore di Viaggi Pazzeschi? Biografia e vita privata

(Di martedì 23 maggio 2023)è nato a Pescasseroli (L'Aquila) il 4 agosto 1977 sotto il segno zodiacale del Leone. Il suo profilo Instagram ufficiale è @. Ha conseguito la laurea in Economia presso l'Università di Bologna. Successivamente, ha iniziato la sua carriera lavorando in BMW Italia, occupandosi del marchio Mini. In seguito è diventato Head of Institutional Affairs & Internal Communication, ruolo che ha ricoperto per circa 7 anni. Dopo aver concluso l'esperienza nel colosso automobilistico,è diventato Event Manager per Sky. Nel 2011, ha deciso di lavorare in proprio, fondando laAgency. Si tratta di un'agenzia di eventi e pubbliche relazioni, che in poco tempo è diventata una delle più ...

Ad accompagnarla l'amico, con cui ha trionfato a Pechino Express nel 2022. Nel format i due, come ci spiega, saranno "in balìa di tre italiani che vivono a Madrid, Parigi, ...Pechino Express 2023, chi sono i finalisti Coppie in finale e anticipazioni ultima puntata Viaggi Pazzeschi su TV8 con Victoria Cabello eVittoria Cabello torna in TV, e lo fa con un programma tutto nuovo, dal titolo Viaggi Pazzeschi, in onda da martedì 23 maggio alle 21:30 su TV8. In questa nuova avventura, però, non sarà ...È pronta a tornare in televisione in Victoria Cabello - Viaggi Pazzeschi , il nuovo programma in cui è protagonista al fianco dell'amicoin onda su TV8 a partire dal 23 maggio, a sei ...

Victoria Cabello e Paride Vitale tornano con "Viaggi pazzeschi" Io Donna

Dopo la malattia e Pechino Express 22, Victoria Cabello torna on the road in tv con Paride Vitale: “È un miracolo che siamo ancora vivi”. L’intervista del Trio Medusa ...Dopo la vittoria di "Pechino Express 2022", la coppia alla scoperta di sei mete turistiche da un punto di vista inedito.