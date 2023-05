Paradosso Lukaku | top in A ma parte sempre in panca | 18 giorni per prendersi Istanbul

(Di martedì 23 maggio 2023) Big Rom , costante come mai in stagione, ma soprattutto come nessuno in Serie A Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra: ...

A nche domenica contro i campioni d'Italia, Romeluha trasformato l'unico mezzo pallone disponibile in oro, in un gol che avrebbe potuto regalare alla sua Inter un pareggio dal sapore di impresa contro la squadra più forte della Serie A e con ...PUO' PARTIRE, MA A CHE CIFRE - Unperché a livello contrattuale oggi nell'attacco ... Perad esempio, Marotta e Ausilio dovranno trattare (se lo vorranno) con il Chelsea, mentre per ...E ilè il seguente: l'Inter, che ha segnato solo 2 gol mercoledì sera quando meritava di ... Tressoldi che, inoltre, si era fatto beffare dagià nel primo tempo… Il gol che ha ...