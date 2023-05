Paolo Noise ' nuovo malore' | la moglie Stefania | ' Mi sono spaventata tantissimo | è stata una cosa molto grave'

è fuori dall' Isola dei Famosi . Lo speaker è stato costretto ad abbandonare il programma condotto da Ilary Blasi a causa di quello che ai fan è ssembrato essere un 'nuovo malore'. Dopo la ...L' Isola dei Famosi continua a perdere concorrenti: nel corso della sesta puntata, in onda lunedì 22 maggio,ha annunciato il ritiro dal gioco. [VIDEO] Il concorrente ha preferito non entrare nei dettagli per motivi di privacy, ma ha spiegato che una persona in questo momento gli ha teso la mano ...si è ritirato da L'Isola dei Famosi . Ilary Blasi a tal proposito è stata molto sbrigativa: ' Dovrai abbandonare la gara per questioni di salute e questo purtroppo ci dispiace tanto '. ...

"Isola dei Famosi", la moglie di Paolo Noise su Instagram: "Mi sono spaventata, è stata una cosa grave" TGCOM

Paolo Noise è fuori dall'Isola dei Famosi. Lo speaker è stato costretto ad abbandonare il programma condotto da Ilary Blasi a causa di quello che ai fan è ...«Non sto facendo niente di male. Sto amando», ha detto l'ex Suor Cristina all'Isola dei Famosia all'ultima puntata del reality di Canale 5. E c'è anche una uscita ...