Paolo Noise malattia | che problemi di salute ha avuto all’Isola dei Famosi 2023

Leggi su spettacoloitaliano

(Di martedì 23 maggio 2023)dideiha lasciato l’Isola deia causa di un malore, il secondo a distanza di poco tempo dalla sua permanenzadei. Poco tempo fa, il conduttore di Radio 105, in coppia con Marco Mazzoli, ha abbandonato il gioco per qualche ora per controlli medici. Sembrava tutto rientrato e inveceha lasciato l’Isola per nuovi accertamenti «Adesso sto bene, non ho dormito tutta la notte» ha detto in diretta in una conversazione face to face con Ilary Blasi. A seguire: ...