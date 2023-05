(Di martedì 23 maggio 2023) ASPAN. Una decina di esercizi hanno chiuso per motivi economici. L’appello: «Ripensare ai turni al forno con orari diurni per attrarre i giovani».

Una delle emergenze da affrontare è proprio la mancanza di nuove leve che contribuiscano algenerazionale: nell'ultimo anno si è assistito, anche per motivazioni economiche, alla chiusura di ...... dall'altra parte ilgenerazionale appare quasi inesistente. Una crisi alimentata dal ... negli ultimi mesi abbiamo raccontato di, pasticceri e cuochi. Ma anche di camerieri e ...Una delle emergenze da affrontare è proprio la mancanza di nuove leve che contribuiscano algenerazionale: nell'ultimo anno si è assistito, anche per motivazioni economiche, alla chiusura di ...

Panettieri, ricambio a rischio: lavorare di notte non paga più L'Eco di Bergamo

