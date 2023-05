...vorranno fare la parte della vittima sacrificale in questa sfida tutta portoghese sulle. ... CLASSIFICAA: Napoli punti 86, Juventus 69*, Lazio 68, Inter 66, Milan 64, Atalanta 61, Roma 59*......un blitz a Roma per motivi personali e non di calcio) compare in molti 'gossip' dellema ... Bologna: tutte le notizieA: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 22 maggio - 19:21L'allenatore della Roma José Mourinho (149) è vicino alle 150inA e al momento ha vinto 84 incontri: tra i tecnici che hanno tagliato questo traguardo nelle ultime 40 stagioni, solo ...

Panchine serie B 2023/2024: rivoluzione Ternana Today.it

Si sta per scatenare un autentico valzer delle panchine di serie A. Luciano Spalletti, fresco campione d'Italia con il Napoli, sta ...I playoff mancati - sfiorati - non cancellano l’ottimo lavoro fatto da Roberto Breda sulla panchina dell’Ascoli. Subentrato a stagione in corso, ha preso la squadra in zona retrocessione e l’ha portat ...