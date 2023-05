Palermo | alta tensione al “contro-corteo” per la strage di Capaci | la polizia in assetto anti-sommossa respinge gli studenti

Leggi su open.online

(Di martedì 23 maggio 2023) Momenti dioggi pomeriggio atra le forze dell’ordine e i rappresentdi sindacati e associazioni studentesche animatori di unalternativo a quello ufficiale in memoria delladi. Il questore della città Leopoldo Laricchia aveva infatti circoscritto tempi e modi di svolgimento della “-manifestazione” così da impedire che questo venisse in contatto con ilufficiale organizzato dalla Fondazione Falcone, e in particolare che potesse raggiungere in contemporanea l’Albero Falcone di via Notarbartolo. Ma là dove avrebbe dovuto sciogliersi il, aperto dallo striscione “Non siete Stato voi, ma siete stati voi”, al Giardino inglese, i manifesthanno cercato in ...