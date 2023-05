Pagelle TV della Settimana 15-21 05 2023 Ecco i promossi e i bocciati

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 23 maggio 2023) Alvn e Fiore Argento9 a Normal People. Un racconto delicato e introspettivo, senza colpi di scena “né effetti speciali” che merita di essere guardato. La serie, datata 2020, è approdata su Raiplay dove attualmente è in seconda posizione in top 10 dietro all’inscalfibile Mare Fuori. Quando la straordinarietà poggia sull’ordinarietà. 8 a Gene Gnocchi. A Citofonare Rai 2, il comico si mostra in una veste inedita per un accorato grido d’allarme sulla sua terra, martoriata dall’alluvione. 7 a Don’t forget the Lyrics. L’access del Nove chiude il secondo ciclo di questa stagione televisiva riaffermando la supremazia sul competitor di Tv8 e togliendosi la soddisfazione di uno speciale in prime time che tocca il 3.3% nella domenica sera che con ogni probabilità sarà di Fabio Fazio. 6 a Il Patriarca. La fiction chiude con ascolti men che sufficienti e un potenziale ...