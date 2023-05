Pagano | “L’eredità di Falcone ha creato anticorpi ma mai abbassare la guardia”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 23 maggio 2023) ROMA – “A 31 anni dalla strage di Capaci, in cui morirono il giudice Giovanni, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, ricordiamo il sacrificio di servitori dello Stato e rinnoviamo il nostro impegno quotidiano per valorizzare la cultura della legalità anche nei confronti di chi, quel 23 maggio del 1992 non era ancora nato”. Lo scrive, in una nota, il Presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera, Nazario. “Forti del patrimonio di idee e conoscenze ereditate dal Giudicenon dobbiamo mailaper evitare che le mafie possano approfittare delle situazioni di crisi. Lo Stato c’è e, grazie all’esempio di chi ha perso la vita nella lotta contro la criminalità organizzata, dispone degli ...