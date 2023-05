Padovan a SuperNews | “-10 alla Juve | giustizia sportiva ridicola e manipolazione del risultato sportivo”

(Di martedì 23 maggio 2023) Penalizzazionefine è arrivato il -10: cosa pensa della gestione di questo caso da parte dellain questa stagione? Si poteva fare qualcosa di meglio?“Penso quello che pensano tutti, ovvero che sia stata una gestione pessima, condizionata dal nome “”, una gestione approssimativa. Ieri abbiamo assistito a un Chiné che tre mesi fa chiedeva 9 punti, mentre ora ne chiedeva 11 dopo che gli è stato chiesto di rimodularla: l’obiettivo è buttarla fuori dalle coppe. Tutto questo però è ridicolo, così come èla questione dell’afflittività: è una roba che esiste solo nella, che infatti non è”. Giusto penalizzare una società sul pianoanche per ...

Padovan a SuperNews: “-10 alla Juve, giustizia sportiva ridicola e ... SettimanaSport

Penalizzazione Juve, alla fine è arrivato il -10: cosa pensa della gestione di questo caso da parte della giustizia sportiva in questa stagione Si poteva fare qualcosa di meglio “Penso quello che pe ...Padovan in esclusiva a SN: "Inter e Roma, ecco come andranno le finali. Spalletti via dal Napoli Il tecnico fu trattato male dai napoletani" ...