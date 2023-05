(Di martedì 23 maggio 2023) Il"regala"da 50. Accade in provincia di, a Lozzo Atestino, dove unha emessoda 50aldida 20. L'errore, sicuramente, è da addebitare alla banca che ha messo nel cassetto dei 50leda 20e viceversa e che ora, corre ai ripari, chiedendo ai correntisti che hanno prelevato da queldi restituire leda 50"regalate" aldida 20. Sia il direttore che gli impiegati si sono messi al telefono per chiamare, uno ad uno, i correntisti: “Restituiteli o ve li ...

... undell'Istituto Bancadria Colli Euganei nel piccolo centro di tremila abitanti a Lozzo Atestino, in provincia di, ha iniziato a erogare per errore più o meno denaro rispetto a ...Ha dell'incredibile quanto accaduto ad uno sportelloin provincia di(siamo esattamente a Lozzo Atestino) . Lo sportello ha di fatto erogato più soldi in contanti di quanto richiesto dai vari clienti. E così, sono stati "sfornati" pezzi ...Il'regala' banconote da 50 euro. Accade in provincia di, a Lozzo Atestino, dove unha emesso banconote da 50 euro al posto di quelle da 20. L'errore, sicuramente, è da addebitare alla banca che ha messo nel cassetto dei 50 euro le ...

Padova, bancomat emette banconote da 50 euro al posto di quelle da 20 Sky Tg24

Sembrava troppo bello per essere vero e infatti si è trattato di un errore tecnico subito risanato: un bancomat dell'Istituto Bancadria Colli Euganei nel piccolo centro di tremila abitanti a Lozzo ...Così però non è stato. L'episodio che vi raccontiamo è avvenuto a Lozzo Atestino, in provincia di Padova, dove lunedì mattina chi ha prelevato contante alla Banca Adria Colli Euganei ha ricevuto più o ...