Osimhen sostituito e arrabbiato | ' ' Why? Perché?' '

(Di martedì 23 maggio 2023) Non ha preso bene la decisione del cambio Victor, e non ha fatto nulla per nasconderlo. Ecco la sua reazione al 69' di Napoli - ...

Non ha preso bene la decisione del cambio Victor, e non ha fatto nulla per nasconderlo. Ecco la sua reazione al 69' di Napoli - ...Forsesi ritiene intoccabile, chi lo sa. Quest'anno è stato15 volte, ha giocato per intero 13 partite, è entrato 2 volte dalla panchina, ne ha saltate 6 per infortunio. Crediamo ...Sugli sviluppi Gosens chiudeche passa il pallone di piede a Onana che raccoglie con le ... Se Inzaghi lo avesse, l'errore sarebbe stato, non solo grave, ma avrebbe anche pesato sull'...

"Why Why", Osimhen sostituito non gradisce il cambio Tutto Napoli

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti si è giustificato dopo aver sostituito Victor Osimhen in Serie A sabato in una partita contro l’Inter. Spalletti e il Napoli vanno in vantaggio per 1-0 con un ...Il gesto di questa settimana è quello di Osimhen, che va su tutte le furie quando Spalletti lo sostituisce nel corso di Napoli-Inter. Mancavano venti minuti alla fine, quando il centravanti nigeriano ...